Insetti nei mobili della cucina? Ecco come eliminarli in modo naturale

Farfalline grigiognole, vermetti, larve e piccoli insetti assediano la tua cucina? Nessuna paura: eliminarli è possibile, in maniera naturale e senza troppa fatica. Ecco come:

Liberare la dispensa

Se hai notato la presenza di insetti in cucina, è necessario innanzitutto capire da dove arrivano. L'infestazione si rivela con filamenti, granellini scuri e presenza di larve: controlla con attenzione tutte le confezioni di alimenti, anche quelle chiuse, e i contenitori che usi normalmente per conservare biscotti, cioccolata, caramelle etc. Getta tutto ciò che risulta contaminato, avendo cura di differenziare i vari tipi di rifiuti.

Pulire la dispensa

Sistema gli alimenti non contaminati in frigo per un paio di giorni (il freddo è un ottimo alleato nella guerra contro i parassiti del cibo domestico), quindi passa a pulire ripiani e mensole. Una soluzione a base di aceto e acqua consentirà di disinfettare e sgrassare senza ricorrere a insetticidi chimici. Passala bene negli angoli e nelle giunture, dove è più probabile che ci siano uova o larve. Lascia asciugare bene, quindi riposiziona gli alimenti avendo cura di sistemarli negli appositi contenitori o sacchetti.

Prodotti naturali contro gli insetti

Per prevenire le infestazioni dei parassiti del cibo puoi:

sistemare nella dispensa alcune foglie di alloro

passare su mensole e ripiani una soluzione di acqua e poche gocce di olio essenziale di arancia o lavanda o menta o citronella

posizionare all'interno dei mobili tazzine o piattini contenenti fettine di limone e cetriolo (ricorda di sostituirle ogni 2 o 3 giorni).

Per essere sicuri che farfalline, vermetti e insetti siano spariti, incollate del nastro biadesivo sulle pareti dei mobili: se dopo qualche giorno vi trovere insetti intrappolati, dovrete provvedere ad una nuova pulizia.

Prodotti per eliminare gli insetti dalla dispensa

Olio essenziale citronella

Olio essenziale lavanda

Olio essenziale arancia

Olio essenziale menta

Nastro biadesivo