Zanzare: tutto quello che non sai

E' già da qualche settimana che in molti quartieri della città le zanzare sono tornate a far sentire la loro fastidiosissima presenza. Ecco dunque qualche suggerimento utile per tenerle lontane:

Evitare accumuli di acqua stagnante in prossimità dei davanzali in giardini o terrazzi, che consentono alle zanzare di riprodursi.

Evitare di lasciare rifiuti su balconi e terrazzi: la fermentazione attira le zanzare .

Montare zanzariere alle finestre e agli ingressi dei balconi: è l'unica barriera davvero efficace;

Se avete il giardino o un'ampia area a verde, meglio provvedere a disinfestazioni periodiche, che possono essere realizzate anche con repellenti naturali al 100%.

Prima di andare a dormire utilizzate un repellente certificato, magari da spruzzare sul pigiama invece che direttamente sulla pelle.

