Ragnetti rossi: cosa sono davvero e come allontanarli

Diffusi da Nord a Sud, anche a Napoli capita spesso di vedere su pareti e ringhiere, vicino ai vasi delle piante e ai battiscopa, gruppi anche consistenti di piccolissimi "ragni" rossi . Il loro nome scientifico è Trombidium holosericeum e sono acari che raggiungono una lunghezza di circa due millimetri. A differenza dei più noti acari della polvere, sono innocui per gli esseri umani, gli animali e anche per le piante. Sono, anzi, molto utili perchè si nutrono di larve di insetti dannosi e di residui di escrementi dei volatili. L’unico aspetto negativo è il pigmento rosso intenso che rilasciano se schiacciati: macchia infatti le superfici di pareti e mobili da giardino e anche gli abiti.

Molto attivi tra la primavera e l'estate, quando la temperatura supera i 20°, questi acari spariscono se il caldo diventa eccessivo. Se vogliamo mandarli via, ecco i migliori rimedi naturali:

Aglio

E' uno straordinario insetticida naturale che allontana diversi insetti, formiche comprese: mettere qualche spicchio in acqua e portare ad ebollizione. Lasciare sul fuoco per 15 minuti, quindi lasciar raffreddare. Filtrare e spruzzare l'infuso direttamente sulle piante o sulle pareti o ovunque si trovino le colonie di ragnetti.

Argilla espansa

I ragnetti non sopportano l’umidità: uno strato di argilla espansa sul fondo dei vasi creerà un ambiente umido che allontanerà gli acari.

Sapone di Marsiglia

Il Sapone di Marsiglia è un antiparassitario naturale in grado di allontanare non solo i ragnetti ma anche gli scarafaggi : sciogliere un po' di sapone in acqua calda, lasciar raffreddare e spruzzare sulle zone interessate.

Rosmarino

L’olio essenziale di rosmarino, diluito in acqua e spruzzato su pareti, piante o pavimenti allontanerà i ragnetti. In alternativa si possono piantare talee di rosmarino in ogni vaso del balcone o del terrazzo: in questo modo, oltre ad allontanare gli acari, si avrà sempre a disposizione questa meravigliosa pianta aromatica.

Mix naturale

Chi non vuole lasciare alcunché di intentato può realizzare un insetticida fai da te diluendo un cucchiaio di detersivo per piatti e uno di olio vegetale in un litro d’acqua da spruzzare sulle piante o su vasi e pavimenti piastrellati: non adatto per superfici delicate e porose come il cotto naturale, il marmo, le pareti, mobili e cuscini. Si tratta inoltre di un prodotto che può rendere scivolose le superfici.

