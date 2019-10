Come allontanare le cimici da casa

Entrano in casa attaccate al bucato o, semplicemente, attraverso le imposte o infilandosi in piccole fessure degli infissi per mimetizzarsi benissimo.

Le cimici, estremamente dannose per l'agricoltura, per l'uomo sono innocue ma in casa danno enormemente fastidio, soprattutto se finiscono schiacciate: posseggono infatti apposite ghiandole che rilasciano un odore nauseabondo. La più comune da noi è verde, ma nel corso degli ultimi anni si è diffusa molto anche la 'marmorata' o 'asiatica'. Ecco come allontanare questi sgraditi ospiti dalla nostra casa senza ricorrere a prodotti chimici

Aglio

In cucina c'è sempre dell'aglio: per tenere lontane le cimici, basterà schiacciarne qualche spicchio e posizionarlo sui davanzali delle finestre o vicino ai balconi

Sapone di marsiglia

Il sapone di marsiglia, liquido o in scaglie, è un altro ottimo alleato nella lotta alle cimici: scioglietene un po' in acqua e spruzzatelo lungo i davanzali e sugli infissi .

Menta

Avere alcune piantine di menta, oltre a dare un tocco di colore alla casa e sapore a cibi e bevande, contribuirà a tenere lontane le cimici.

Decotto di aglio e cipolla

Contro cimici e altri insetti volanti, un altro rimedio naturale è il decotto di aglio e cipolla. Per prepararlo prendete 30gr di aglio e 30 di cipolla, metteteli in una casseruola, aggiungete un litro di acqua e lasciate bollire per 15 minuti. L'odore che si sprigionerà faràimmediatamente scappare da casa vostra tutte le cimici