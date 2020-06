Box auto: come recuperare spazio e mantenere l'igiene

A noi napoletani, per quanto grande, lo spazio in casa sembra sempre troppo poco. Per questo motivo, se si ha la fortuna di averne uno, si finisce per accatastare nel garage ogni genere di oggetto. Il box auto così, inevitabilmente, assume un aspetto disordinato e si accumulano polvere e sporco.

Ecco dunque alcuni consigli per avere un ambiente funzionale e pulito senza sforzo:

Eliminare il superfluo

Il decluttering è un'operazione fondamentale, da portare a termine senza pietà almeno due volte l'anno.

Il termine, particolarmente caro a psicologi e psicoterapeuti, indica l'eliminazione del superfluo. Tutto ciò che non viene utilizzato per più di sei mesi, che non è più utile o, comunque, non è più di nostro gradimento non deve essere conservato, ma smaltito: all'isola ecologica nella peggiore delle ipotesi o nei mercatini dell'usato o regalandolo a chi può servire, si tratti di abiti, mobili o giocattoli.

Per un decluttering del garage davvero efficace, la prima cosa da fare è portare fuori l'auto e/o lo scooter. Quindi si procederà mettendo da un lato le cose da dare via e dall'altro quelle che andranno conservate.

Come pulire i muri e le mensole

Pulire il garage diventa semplice se l'operazione viene effettuata almeno 4 volte in un anno. Ovviamente la prima cosa da fare, dopo il decluttering, è spolverare. Meglio togliere ragnatele e il grosso della polvere con una scopa di saggina, ideale da passare in qualsiasi angolo, sia che si tratti del soffitto che del pavimento, e lungo i muri. Si procederà quindi a "rifinire" la pulizia con l'aspirapolvere.

Se le pareti sono rivestite di mattonelle o con una vernice lavabile, servirà un detergente sgrassatore e acqua calda e lo stesso per eventuali mensole e contenitori di plastica.

Come pulire i pavimenti e le serrande

In genere sul pavimento del garage non mancano mai macchie di grasso e olio. Per questo sarebbe importante installare un rivestimento in cemento e resina, resistente e molto facile da pulire.

In ogni caso, contro le macchie d'olio motore esistono prodotti specifici e sgrassatori davvero efficaci. Se si preferisce un detersivo fai-da-te, si può realizzare una soluzione con 2 litri di acqua calda, 2 bicchieri d’aceto bianco, 1 bicchiere di succo di limone e qualche goccia di olio essenziale che lascerà un profumo gradevole.

Anche la serranda si sporca facilmente, tra polvere e grasso:per lavarla prodotto sgrassante o una soluzione fatta con 1 litro d’acqua e 1 bicchiere di aceto bianco. Per evitare danni, ricordate sempre di asciugare la serranda.

Come ordinare gli attrezzi

Se amate il fai da te e utilizzate il garage come base, l'ideale per avere tutto in ordine e a portata di mano è attrezzare una parete con un pannello in metallo forato e ganci per appendere il necessario per il bricolage. Se lo spazio lo consente, sotto il pannello si può arrangiare un bancone da lavoro con una semplice mensola di legno, ben fissata. Vernici, olio e liquidi andrebbero conservati in un armadietto o, se non c'è abbastanza posto, in contenitori di plastica con coperchio, impilabili.

Infine, se nel garage sono presenti biciclette, monopattini o surf, canoe e quant'altro non si usa spesso, meglio coprire tutto con gli appositi teli lavabili.

Prodotti online per pulire il garage

Pannello forato per appendere attrezzi

Kit due pannelli per attrezzi

Banco da lavoro

Armadietto 4 ripiani

Scopa di saggina