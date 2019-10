Terzigno: gli abitanti di via Panoramica chiedono l'intervento di Palazzo Chigi

Hanno manifestato questa mattina a Roma, sotto la sede del governo, le 14 famiglie di via Panoramica a Terzigno per chiedere una soluzione - urgente - al loro dramma: 23 anni fa hanno acquistato casa con i risparmi di una vita, per scoprire solo molti anni dopo che quelle case non erano in regola con la normativa urbanistica e quindi dovranno essere abbattute.

Il cantiere per la demolizione dovrebbe aprirsi il prossimo 11 novembre