Le migliori offerte del Black Friday 2019 per la casa

Nella nostra città i negozi che aderiscono al Black Friday sono sempre più numerosi e da qualche anno si trovano sconti a dir poco interessanti per tutto quanto riguarda la casa, dall'arredamento agli accessori e agli elettrodomestici. Se desiderate un robot da cucina, una poltrona o un piumone, questa è la settimana delle occasioni. Particolarmente ricco il carnet di offerte di Amazon.it. La più grande Internet Company del mondo, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti migliaia di sconti per un'intera settimana, a partire dalla mezzanotte del 22 novembre. Ecco quindi alcune offerte per la casa decisamente irresistibili:

Bosh Planetaria: Prezzo consigliato 399,90 euro, prezzo scontato 179,99 euro sconto del 48%

A Napoli la cucina è arte, passione, divertimento. Per chi ama invitare gli amici, sperimentare nuove ricette o semplicemente coccolarsi a tavola, questa planetaria di Bosh è un assistente indispensabile. Grazie al motore da 1000 watt può lavorare fino ad 1 kg di farina con diversi ingredienti. Lo speciale movimento planetario 3D e le 7 velocità, compresa quella ad intermittenza, consentono di ottenere impasti perfetti ed omogenei. Per i numerosi accessori inclusi,c'è in dotazione una comoda borsa.

Bosh Planetaria

Electrolux Aspirapolvere con Sacco Ultrasilencer: Prezzo consigliato 279,90 euro, prezzo scontato 159,99 euro sconto del 42%

Efficace e silenziosa l’aspirapolvere Electrolux ha motore a sospensione e vano tecnologicamente innovativi. Il sistema AeroPro Silent Zen consente di pulire facilmente senza fare rumore mentre il tubo flessibile e il cavo extra-lungo permettono di pulire anche gli ambienti più grandi e gli angoli più difficili. Questo apparecchio è adatto per ogni tipo di superficie, dal parquet alla moquette.

Electrolux Aspirapolvere con Sacco Ultrasilencer

Samsung Microonde Combinato: Prezzo consigliato 349,99 euro, prezzo scontato 169,99 euro sconto del 45%

Non potrete più farne a meno: questo forno a microonde combinato grazie alla tecnologia Hot Blast cuoce e griglia in pochissimo tempo, mantenendo i cibi croccanti all'esterno e succosi all’interno, mentre con la tecnologia Slim Fry permette di dare libero sfogo alla voglia di cotolette, patatine etc. senza friggere e, quindi, senza rinunciare a linea e salute. La modalità ECO, infine, fa risparmiare sul consumo di energia e quindi sui costi in bolletta .

Samsung Microonde Combinato

Shark Scopa elettrica senza fili: Prezzo consigliato 349,99 euro, prezzo scontato 169,99 euro sconto del 43%

Per pulire in modo pratico, semplice e veloce l’aspirapolvere senza fili è un must! La testa di aspirazione DuoClean, dotata di due spazzole rotanti motorizzate, consente di passare agevolmente dalla moquette ai pavimenti duri senza interruzioni. Il braccio estendibile è perfetto per raggiungere anche i punti più elevati. Le luci a Led, poi, scovano la polvere ovunque si nasconda. La batteria agli ioni di litio offre un'autonomia di ben 22 minuti: è removibile e può essere ricaricata sia attaccata all'aspirapolvere che staccata.

Shark Scopa elettrica senza fili

Philips Pastamaker: Prezzo consigliato 210,99 euro, prezzo scontato 89,90 euro sconto del 40%

Questo elettrodomestico vi farà riscoprire il gusto della pasta fatta in casa: impasta infatti in pochissimi minuti e grazie ai 4 dischi d'estrusione potrete realizzare più di 10 tipi di pasta. Inoltre è facilissimo da pulire.

Philips Pastamaker

Braun Frullatore ad Immersione: Prezzo consigliato 165,00 euro, prezzo scontato 79,99 euro sconto del 40%

Il Minipimer con la tecnologia Smart Speed ha un solo pulsante per infinite velocità e vi consentirà di lavorare qualsiasi ingrediente utilizzando una mano sola. L'impugnatura è in materiale morbido, che assicura controllo e comodità di presa. Il pulsante di sicurezza con illuminazione a Led è facilissimo da utilizzare. Le lame in acciaio inox extraforte garantiscono risultati rapidi e sempre perfetti. Ottimo lo sbattitore a frusta

Braun Frullatore ad Immersione

Wink Design Poltrona: Prezzo consigliato 692,00 euro, prezzo scontato 182,99 euro sconto del 57%

Oltre che pratica e funzionale, questa poltrona letto è perfetta per dare un tocco di design alla vostra casa. Ideale se capitano ospiti inattesi, il rivestimento minimal chic in tessuto moka con finitura in cordoncino bianco e piedi in legno massello la rende perfetta in qualsiasi ambiente.

Wink Design Poltrona

Hoover Aspirabriciole a Batteria: Prezzo consigliato 69,90 euro, prezzo scontato 19,00 euro sconto del 63%

Questo aspirabriciole dal design elegante, grazie all'Advanced Dust Control Technology, ha un contenitore che si apre a 45° e 90° per poter essere svuotato in modo facile e veloce. La bocchetta per fessure e la spazzola a pennello sono integrate e pronte all’uso. La base di ricarica compatta si può aooendere al muro o poggiare su una superficie piana.

Hoover Aspirabriciole a Batteria

Illy macchina da Caffè Espresso: Prezzo consigliato 219,00 euro, prezzo scontato 129,99 euro sconto del 41%

Essenziale ed elegante grazie al corpo total black dalla caratteristica forma ovale, ha dimensioni ridotte, ma grandi prestazioni. Potete scegliere tra due volumi diversi di espresso, più lungo o corto. Con il serbatoio trasparente è possibile controllare sempre il livello dell’acqua e riempirlo comodamente. La parte superiore della macchina con il sistema touch accoglie 2 tazzine.

Illy macchina da Caffè Espresso

Philips Frullatore ad Altà Velocità: Prezzo consigliato 180,99 euro, prezzo scontato 89,99 euro sconto del 33%

Il frullatore ad alta velocità con 35.000 giri al minuto e tecnologia ProBlend 6 3D consente di avere frullati e bevande dissetanti a base di frutta e verdure senza granuli, della consistenza che preferite. Il capiente vaso in vetro da 2 L ha il programma pre-impostato per frullati. Le lame rimovibili sono facili da pulire. I due bicchieri in Tritan da 600 ml consentono di portare facilmente il preparato in borsa o nello zaino per una giornata a tutta energia e benessere.

Philips Frullatore ad Altà Velocità

