Alla Municipalità 3 la struttura di via dei Cristallini alla Sanità

E' stato assegnato alla Municipalità 3 il primo piano della struttura di via dei Cristallini alla Sanità ristrutturata con fondi europei e nazionali e in attesa di riapertura ormai dal 2015. La notizia è stata data dall’assessore Monica Buonanno nel corso di una riunione della Commissione Welfare, presieduta da Maria Caniglia, convocata per un aggiornamento sulla questione.

L’assegnazione - spiega un comunicato - è stata disposta dal Servizio Valorizzazione della Città Storica e risale allo scorso 19 novembre scorso.