Ercolano, il ritrovamento nell'area per bambini: spunta un tunnel borbonico

A quattro secoli dall’inizio degli scavi sistematici Ercolano regala ancora soprese. Comune, Parco e Fondazione Packard per i Beni Culturali stanno portando a termine tra via Mare e via dei Cortili, a pochi passi dal teatro antico e dagli scavi, a cavallo tra città antica e città moderna, lavori di riqualificazione caratterizzati da giardini, spazi verdi a tema, compresa un'area gioco per i bambini, e percorsi panoramici. Procedendo alla rimozione di materiali di risulta, per livellare le quote e installare l’area giochi, è stato rinvenuto un nuovo tunnel borbonico.

“Di questo specifico tunnel borbonico non vi era traccia prima - spiega il direttore Francesco Sirano - grazie a scoperte come questa si chiarisce ulteriormente la stratificazione della città moderna sulla città antica. Dopo la messa in sicurezza del materiale da costruzione si potrà esplorare il tunnel e approfondire le indagini”.​