Casa piccola: avere una lavanderia non è impossibile. Ecco come

Il locale lavanderia è uno spazio dedicato al bucato, organizzato in modo tale da rendere questa attività semplice e veloce. Tra gli elettrodomestici indipensabili sicuramente la lavatrice, uno stendibiancheria e l'asciugatrice, ideali per avere il guardaroba pulito e profumato tutto l'anno, anche d'inverno, quando pioggia, umidità e basse temperature rendono difficile asciugare i panni a Napoli come in qualsiasi altra parte del mondo.

Da sempre considerata un lusso riservato a chi ha una casa grande e spaziosa, con un po' di organizzazione è possibile avere una lavanderia anche nelle abitazioni più piccole. Ecco come:

Stanza lavanderia in bagno

II bagno è certamente la camera ideale per ricavare la lavanderia: dispone infatti di attacco e scarico per l'acqua e, tra le zone della casa, è quella meno frequentata. Un paio di ante ben studiate consentiranno di nascondere la lavatrice, su cui posizionare l'asciugatrice e, se l'altezza lo consente, uno o più scaffali per sistemare i detersivi.

Specchi applicati sul mobile consentiranno di dilatare lo spazio ed ampliare la luce, oltre ad essere un comodo elemento d’arredo.

Uno stendino ritraibile troverà facilmente posto sulla vasca o all'interno della doccia .

Ripostiglio

Il ripostiglio può essere agevolmente sfruttato non solo per sistemate lavatrice e asciugatrice, ma anche per un asse da stiro ripiegabile o uno stendibiancheria a scomparsa. Sfruttando l'altezza, inoltre, non si dovrà rinunciare allo spazio per provviste o ingombri vari, ferro compreso.

Corridoio

Con l'aiuto di un falegname, è possibile ricavare facilmente una zona lavanderia nel corridoio, creando un armadio a muro in cui inserire gli elettrodomestici indispensabili: lavatrice, asse da stiro con ferro, asciugatrice oltre a tutte le mensole possibili o ripiani e cassetti per avere tutto in ordine e a portata di mano.

Cucina

Anche in cucina è possibile organizzare un angolo lavanderia, sfruttando allaccio e scarico per l'acqua. Lavatrice e asciugatrice possono inoltre essere facilmente nascoste dietro una parete in cartongesso o in un armadio su midura. Meglio evitare, se possibile, tende e porte a soffietto che contribuirebbero a rendere l'ambiente poco armonico.

Lavanderia mobile

Chi non se la sente di fare una scelta definitiva e/o sacrificare spazio in modo permanente, è possibile una soluzione flessibile scegliendo una lavanderia mobile: carrello con rotelle dotato di scomparti o ceste possono aiutare a tenere tutto in ordine.

Prodotti online per realizzare la lavanderia

Lavatrice

Asciugatrice

Mobile lavanderia lavatrice e asciugatrice

Mobile lavatoio

Mobiletto da Bagno