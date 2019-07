Fondi di caffè: 5 utilizzi in casa che non conosci

A Napoli il mattino ha l'odore del caffè. Nero e senza zucchero o con aggiunta di latte, caldissimo o freddo, senza caffè la giornata non inizia né prosegue. Questo significa che ogni giorno nella pattumiera di casa si accumulano fondi di caffè. Ecco però 5 validi motivi per non gettarli:

Frigorifero Una ciotolina contenente fondi di caffè dopo un giorno eliminerà i cattivi odori dal frigorifero Formiche Un po' di aceto mescolato con fondi di caffè, se posizionato negli angoli allontanerà per sempre le formiche (da non utilizzare su pavimenti di marmo o graniglia) Fornelli Distribuite qualche cucchiaino di fondi di caffè sulle macchie più ostinate del fornello e passate con una spugna inumidita di acqua e poco detersivo: l'effetto sarà sorprendente Mani che puzzano di pesce Se avete preparato del pesce e sulle mani ne è rimasto l'inconfondibile odore, strofinatele bene con un fondo di caffè per qualche minuto, quindi risciacquare: l'effetto sarà sorprendente Camino I fondi di caffè sono un prezioso alleato per pulire il camino dalle macchie di cenere