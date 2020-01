Bagnoli: il mistero della chiusura del plesso scolastico Calise e il futuro della biblioteca Caccioppoli

Si perde nel tempo - nel senso più letterale dell'espressione - la chiusura del plesso scolastico Calise dell’istituto comprensivo 78° Cariteo Italico a Bagnoli. La vicenda è emersa nel corso di un'apposita riunione della Commissione Scuola di Palazzo San Giacomo. Negli archivi della Municipalità - spiega infatti un comunicato del Comune - non vi è traccia del provvedimento anche se, in base al racconto dei tecnici, la chiusura sarebbe stata dovuta a problemi strutturali. Adesso, comunque, l’edificio di quattro piani è abbandonato, chiuso con un pesante cancello, apparentemente “dimenticato” dal territorio che ha trovato in altri plessi e istituti la risposta alla necessità di strutture per l'istruzione primaria.

Il plesso Calise è però ritornato al centro dell’interesse delle istituzioni su sollecitazione della Municipalità 10, da tempo alla ricerca di una nuova collocazione per la biblioteca Renato Caccioppoli, attualmente in via Zanfagna, in una sede che consente la consultazione e il prestito di libri, ma non utilizzabile per altre attività di carattere culturale. Un'esigenza per il territorio che, come ha spiegato il presidente Diego Civitillo, potrebbe trovare risposta proprio nel recupero dell’ex Calise, una volta accertato che la struttura può essere destinata ad un utilizzo diverso da quello originario.