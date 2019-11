Bonus facciata: cos'è e come ottenerlo a Napoli

Il Bonus Facciata è uno sconto di carattere fiscale previsto nella Legge finanziaria per il 2020. Ammonta a ben il 90% dei costi sostenuti (e opportunamente documentati) per intonacare e/o verniciare la facciata di palazzi e villini ma anche rifare impianti di illuminazione , riprendere e ristrutturare balconi. ringhiere, grondaie e pluviali e sistemare sottotraccia cavi o realizzare decori. In attesa che l'Agenzia delle Entrate sciolga alcuni dubbi interpretativi di carattere tecnico, è sicuro che la portata del bonus è molto ampia perché comprende sia gli interventi straordinari di recupero o restauro delle facciate che l'ordinaria manutenzione.

Cos’è il bonus facciate e come avviene il rimborso

Il bonus facciata si applica alla ristrutturazione non solo di palazzi condominiali (costituiti cioé da almeno due unità abitative diverse) ma anche di ville o villini costituenti una singola unità abitativa.

Come già per il bonus ristrutturazioni, il meccanismo è quello del rimborso/risparmio d'imposta in 10 rate annuali d'importo fisso ma non è previsto un tetto massimo, cioé un limite di spesa.

Quando si applica il bonus facciate

La grande novità del disegno di legge di Bilancio 2020, presentato nella bozza del 30 ottobre, è che lo sconto si applica a qualsiasi intervento finalizzato al recupero della facciata degli edifici, dunque anche all'ordinaria manutenzione. Sarà quindi possibile dare un nuovo look o riportarlo all'antica magnificenza nel caso dei palazzi del centro storico.

Gli altri bonus

La finanziaria per il 2020 proroga di un anno sia l’ecobonus che i bonus per le ristrutturazioni e l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici: invariati anche meccanismi e regole per l'applicazione.

Se quindi pensiamo di dare un nuovo look al bagno, rendere più funzionale la camera da letto o rinnovare il soggiorno, meglio dare il via ai lavori: la proroga, infatti, è solo per il 2020 e non ne è dato prevedere le future evoluzioni.

Prodotti online per la ristrutturazione delle facciate

Grondaie

Pittura per Esterno

Pistola a Spruzzo

Piastrelle mattonelle a incastro

Gel Antiruggine

Ringhiera Balcone