Come installare da soli la vasca da bagno

Difficile non associare l'idea di relax domestico con una vasca da bagno piena di schiuma, magari con sottofondo musicale e una tisana o un cocktail in un bel bicchiere. Oggi installarne una da soli, senza spendere un capitale per la manodopera. Ecco come

Scelta della vasca Ovviamente, la prima cosa da fare è valutare lo spazio disponibile in bagno e scegliere una vasca adatta per dimensioni e forma:

rettangolare : è la forma più diffusa ed economica, semplice e minimal si trova di diverse dimensioni.

: è la forma più diffusa ed economica, semplice e minimal si trova di diverse dimensioni. angolare : consente di sfruttare, appunto, uno spazio diversamente poco utilizzabile dando al bagno un tocco di charme

: consente di sfruttare, appunto, uno spazio diversamente poco utilizzabile dando al bagno un tocco di charme circolare:di grande effetto, ha però bisogno di molto spazio

Piedini perché sì Decisamente pratica, conveniente ed esteticamente molto bella è la cosiddetta "vasca con i piedini": tornata prepotentemente di moda costituisce un vero must. Si adatta infatti a qualsiasi ambiente e, soprattutto, per l'installazione non richiede complicati e costosi lavori di muratura né rivestimenti. NB: i piedini dovranno essere fissati al pavimento con appositi bulloni

Nude look: In alternativa alla vasca con i piedini, sono diverse le proposte che non richiedono rivestimenti né sostegni in muratura. Si tratta di vasche disponibili in diverse colorazioni per la cui installazione sarà sufficiente, molto semplicemente, impermeabilizzare con un prodotto specifico e l'apposita guaina il muro e il pavimento d'appoggio

Installazione della nuova vasca Dopo aver applicato gli impermeabilizzante, meglio segnare con gesso o carboncino le dimensioni della vasca per avere una guida durante l'installazione di tubi, rubinetteria e accessori. In questo caso è da ponderare con la dovuta attenzione la possibilità di farsi aiutare da un idraulico per il collegamento all'impianto idrico. Se non si è sicuri di quello che si fa, meglio evitare il rischio di fuoriuscite e perdite d'acqua. Vanno quindi collegati i tubi di adduzione ai rubinetti e ai flessibili e, messa in posizione la vasca, bisognerà installare il gruppo di scarico e troppopieno

