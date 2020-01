Porte a scomparsa: ecco come montarle da soli

Nelle grandi città come la nosta le case diventano sempre più piccole, obbligando a recuperare qualsiasi spazio disponibile per dare la massima vivibilità a cucina, camere da letto, bagni o soggiorno. Per la privacy come per contenere rumori o odori, ovviamente, le porte sono fondamentali.

Per evitare l’ingombro dell'apertura, che richiede notevole spazio, la migliore alternativa è la porta a scomparsa che, grazie ad un binario e ad un controtelaio metallico, scorre lateralmente e, diversamente da quello che si potrebbe credere, non è affatto difficile installare da soli. Senza costosi lavori di muratura che richiedano demolizioni e ricostruzioni di muri e divisori, infatti, il binario e/o il telaio può agevolmente essere montato rimanendo a vista come elemento di design - come quello della foto - oppure essere nascosto con una semplice ed economica parete in cartongesso.

Come montare il controtelaio

Prima di procedere all'acquisto, ovviamente, è necessario prendere bene le misure e assicurarsi della compatibilità tra spazio disponibile e dimensioni di controtelaio e porta: se la parete non ha misure standard, infatti, sarà necessario ricorrere ad un artigiano per la realizzazione di uno "scrigno" su misura. Assicuratevi anche della posizione del binario in cui la porta scorrerà, optando per un pratico binario a soffitto che non genera inciampi né richiede particolari installazioni sul pavimento. Il controtelaio/binario va installato facendo la massima attenzione all'allineamento di ogni singolo componente. Sono dunque indispensabili livella, metro e matita.

