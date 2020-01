Casa della socialità: forse ad una svolta la vicenda della struttura del quartiere collinare

Aumento della potenza elettrica disponibile e allaccio alla rete idrica: sono gli ultimi due passaggi necessari - avvisa un comunicato di Palazzo San Giacomo - per consentire al centro di via Menzinger, in capo alla Municipalità 5, di aprire i battenti.

La struttura, nelle intenzioni della Municipalità che la ha in carico, dovrebbe avere carattere polifunzionale ed essere a disposizione di anziani e giovani. Ultimati i lavori, il centro avrebbe dovuto essere inaugurato oltre un anno fa, ma è ancora chiuso, mentre all'esterno sono spuntate le erbacce e non manca l'immondizia.

I passaggi tecnici relativi alle utenze sono tutti già formalizzati, ha dichiarato nel corso di una riunione della Commissione un responsabile del Servizio Centro Unico Acquisti e Gare, ma manca ancora il passaggio relativo all’impegno di spesa, come si legge nel comunicato del Comune, in cui è anche riportato che la difficoltà legata alla carenza di fondi potrebbe essere superata con la "collaborazione di Claudia Gargiulo del Servizio Bilancio, che ha offerto la propria disponibilità a coadiuvare la Municipalità nell’adozione della soluzione tecnico-contabile più adeguata".

Sull’utilizzo della struttura, poi, la funzionaria del Servizio giovani e pari opportunità Tiziana Liotti ha fornito una serie di indirizzi, suggerendone in particolare una "precisa caratterizzazione" in grado di renderla un riferimento riconoscibile per il territorio.

Resta aperta nel frattempo la questione del completamento dei lavori nell’ex scuola Santa Croce a Chiaiano, che pure dovrebbe diventare un punto di riferimento sul territorio. Allo stato, la somma di 160mila euro stanziata non è sufficiente al recupero funzionale della struttura