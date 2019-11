Visitabili le più belle case di Napoli e gli studi più trendy con ARKEDA - Fuorisalone

Dopo il successo dello scorso anno, il 26/27/28 novembre torna a Napoli "A.O.H. - Arkeda Open House Fuorisalone", anteprima della mostra convegno dell’architettura, edilizia, design ed arredo in programma alla Mostra d’Oltremare: per tre giorni sarà dunque possibile visitare alcune tra le più suggestive e fascinose case e studi napoletani e anche cantieri.

L'evento, che ha il patrocinio del Comune di Napoli e dell’Ordine degli Architetti di Napoli, vuole essere un focus sull’architettura partenopea, con un concept conviviale e accattivante, capace di attrarre anche i non addetti ai lavori che però desiderano conoscere tendenze e novità nel settore dell'abitare.

Le location che quest'anno rientrano nel tour sono: JC Servizi di Architettura & MTA + Partners, studio, in Via del Parco Margherita 36/b; EOSS Architettura Studio Associato, presso cantiere, La Bersagliera, Borgo Marinari 10; Ars Constructa, casa- studio in Via Cilea 136; Design Project di Simone Sorrentino e Giuseppe Klain, studio, StudioKlain Via Rione Sirignano 11; Gnosis Progetti, presso cantiere, Smart Hotel, Stazione Marittima- Molo Angioino; MT-A Mario Toraldo atelier d’architettura, studio, in Via Giambattista Ruoppolo 61; Paola Sola architetto&interior design, presso cantiere, Civico50, in Via San Bartolomeo 50; Archis Studio di Architettura, studio, in Via Belvedere 204; Studio Keller Architettura, casa- studio, in Via Foria 106; Luca Picardi, studio, in Via G. d'Auria 1d (angolo Via Morghen); Officine Architetti Associati, presso cantiere, Show Room in Calata Ospedaletto 22; Marita Francescon, presso cantiere, Nuovi Uffici Museo Cappella Sansevero, Via Francesco de Sanctis 17; Luisa Trapani Interior Design, studio, in via Calata S. Marco 13; Studio KR e Associati, studio, in Vico Strettola a Chiaia 8; MT-A Mario Toraldo, Atelier di architettura, studio, in Via Giambattista Ruoppolo; Carla Castaldo architetto & Pensieri di Creta, studio, in via Edoardo Massari 59; Archielle+Deb_Design, studio, in via Arco Mirelli 33; e il raggruppamento Tecnosistem S.p.a., S.i.a. s.r.l. Servizi per Ingegneria e Ambiente, prof. Arch. Pasquale Miano, con l'associazione professionale G.A.P.S., presso il Chiostro di Santa Maria della Sanità, Via Sanità 124.

A Chiaia è riservato il circuito di visite del 26 novembre; al Vomero quello del 27 e, infine, al Centro il 28 novembre.