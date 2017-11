Posillipo da sogno: due meravigliose ville in vendita

Ville da sogno, dalla metratura enorme e con giardini e affacci semplicemente mozzafiato. Napoli è anche questa, case meravigliose su panorami imperdibili. Non raggiungibili dai portafogli di tutti, naturalmente.

La Pagoda di Posillipo in vendita lo scorso anno ha acceso la fantasia di molti. Un annuncio diventato "virale" in breve tempo. Ma non è il solo sogno che il quartiere posillipino offre ai curiosi. Una breve scorsa tra le case disponibili, oggi, ne mostra in particolare due pineamente paragonabili.

La più costosa? Quasi 6 mln di euro, 5.9. È di 1200 metri quadri, 20 stanze, un posto auto, e si occupa della sua vendita l'agenzia Engel & Völkers. Si trova immersa nella stupenda cornice naturale del “Parco Sud Italia” a Posillipo. Terreni intorno a garantirne riservatezza, una spiaggia che dà alla scogliera, terrazzamenti, alberi da frutto. Un paradiso. In un parco sorvegliato h24 con piscina, campi da tennis ed un ulteriore discesa a mare.

E poi a Marechiaro una soluzione lievemente più low cost ("soltanto" 5.6 mln, se ne occupa l'agenzia Domus Service Snc). In una posizione mozzafiato con affaccio diretto sul mare, ancora una volta all'interno di un parco esclusivo con accesso riservato solo ai comproprietari. Una meraviglia da 480 metri quadri, 10 vani e con due posti auto. Costose, certo. Ma sognare non costa nulla.