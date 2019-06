Oleandro: perché bisogna stare molto attenti a questa pianta

L'oleandro è una delle piante ornamentali più diffuse nel Mediterraneo. Cresce spontaneamente in prossimità dei corsi d'acqua ed è molto utilizzato per siepi e bordure. A Napoli si trova un po' ovunque, in particolare nei parchi , ed anche lungo le strade.

Sempreverde, si presta ad essere coltivato facilmente sia in giardino che in vaso su balconi e terrazzi. A partire dalla primavera e fino ad autunno inoltrato, regala grappoli di fiori - semplici o doppi e addirittura stradoppi, a seconda della varietà - profumati e coloratissimi, con corolle brillanti che vanno dai toni del bianco al rosa carico, rosso,giallo e albicocca.

Perché l'oleandro è una pianta pericolosissima

Questa pianta, che preferisce il clima temperato ma si adatta benissimo al gelo, si caratterizza per l'elevata tossicità. Tutta la pianta è tossica: rami, foglie e anche i fiori. In ogni sua parte, infatti, sono contenuti cardenolidi, cioè glicosidi cardioattivi in grado di agire sul ritmo cardiaco provocano aritmie di varia intensità e gravità.

Come si manifesta l'intossicazione da cardenolidi dell'oleandro

L’intossicazione inizialmente si manifesta con episodi di vomito, assolutamente da non cercare di fermare perché aiutano a ridurre l’assorbimento delle tossine. A distanza di tempo, poi, anche ore, si manifesta rallentamento del battito cardiaco e aritmie.

I cardenolidi dell'oleandro sono particolarmente potenti e, quindi, agiscono anche a basse concentrazioni.

Cosa fare in caso di avvelenamento

L’intossicazione da oleandro, se non viene trattata tempestivamente con l'apposito antidoto, disponibile presso i Centri Antiveleni degli ospedali, è potenzialmente mortale. I casi di intossicazione, in Italia, ogni anno, sono molto numerosi. Vittime non solo i bambini, portati ad avvicinare i fiori alla bocca, ma anche gli adulti

Come comportarsi se si ha un oleandro in giardino o terrazzo

Dal momento che l'oleandro è una pianta ricca di sostanze tossiche ricordarsi di: