Le case di “Un posto al sole”: viaggio all'interno di "Palazzo Palladini"

Un Posto al sole è senza dubbio uno dei programmi più longevi e di maggior successo nella storia della tv italiana. Girata a Napoli, la soap deve – tra le altre cose – il suo successo anche alla splendida ambientazione del fittizio “Palazzo Palladini”.

Si tratta in realtà di Villa Volpicelli a Posillipo, subentrata a Villa Rocca Matilde (conosciuta anche come Villa Lauro o Villa Pierce) utilizzata nelle primissime stagioni. All'interno, riprodotti negli studi di via Manzoni della Rai, la fiction è ambientata in sette diversi appartamenti che fanno da teatro alle principali vicissitudini dei protagonisti.

Eccoli nel dettaglio.