Il baccalà, il portapane, 'o saldacunto: cosa non può mancare sulle tavole dei napoletani a Natale (VIDEO)

Cosa non può mancare sulle tavole napoletane nei giorni di Natale? Lo abbiamo chiesto a coloro che, in una piovosa mattinata di novembre, si sono recati nel mercato della Pignasecca per fare acquisti. Non si parla solo di pietanze tipiche, ma anche di addobbi e complementi d'arredo che stanno diventando immancabili per i napoletani. Tra baccalà, minestra maritata e frutta secca, spiccano alcune risposte da avanspettacolo.