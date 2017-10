Cosa è bene sapere prima di scegliere un mutuo

Comprare casa è un investimento di non poco conto. Non sempre si ha la possibilità di affrontare la spesa di certo onerosa pagando l’importo in un’unica soluzione. E’ qui che entra in gioco l’opzione “mutuo”: ovvero la modalità attraverso cui si stipula il contratto con un istituto di credito e al quale poi si restituisce la somma ottenuta con rate mensili. Esistono diverse tipologie di mutuo che variano a seconda dei tassi di interesse che possono essere fissi, variabili, misti e doppi. Districarsi in questo universo di informazioni non è semplice: ecco cosa approfondire prima di scegliere un mutuo.

Valutare tutte le offerte possibili

Prima di accendere un mutuo è possibile iniziare a farsi un’idea di quello che offre il “mercato” attraverso i portali delle diverse agenzie di credito o recarsi di persona presso i loro uffici per ottenere il maggior numero possibile di informazioni. In questo contesto grande aiuto è fornito dal TAEG ovvero (tasso annuo effettivo globale) un documento (foglio) che indica una sintesi del costo complessivo del mutuo, quindi comprende anche l’eventuale tasso di interesse e le spese.

Proposta personalizzata

La proposta personalizzata può essere considerata una sorta di “preventivo” vero e proprio che l’istituto bancario si impegna a fornire al cliente in virtù di dare elementi utili per la decisione. Si tratta del PIES, ovvero il prospetto informativo europeo standardizzato. Il cliente ha tempo sette giorni per decidere se accettare l’offerta proposta dalla banca, il cosiddetto “periodo di riflessione”. Quando si è in possesso del PIES bisogna prestare attenzione a spread; AEGM, piano di ammortamento; le voci di spesa; tempi per la concessione, risparmio fiscale, che può variare a seconda della composizione delle rate stabilita nel piano di ammortamento.

Assistenza e consulenza

Gli intermediari finanziari hanno, tra gli altri, il compito di fornire assistenza ai propri clienti al fine di portare l’acquirente alla scelta migliore.