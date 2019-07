Casa, de Magistris annuncia incentivi per la messa in sicurezza degli edifici

Una delibera che prevede incentivi per mettere in sicurezza gli edifici privati cittadini. Ad annunciarla, entro il 21 settembre, è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che è intervenuto al corso di formazione organizzato dal Collegio provinciale dei Geometri proprio sulla tematica della prevenzione dei crolli.

Sicurezza bene comune

La delibera si chiama “Sicurezza bene comune” e rappresenta un'evoluzione del progetto Sirena a cui si erano appellati i Verdi poche ore fa. “Misure concrete e mettendo insieme cooperazione istituzionale, lavoro sull'edilizia privata e pubblica, strumenti amministrativi e finanziari. Credo che riusciremo a mettere in campo anche risorse economiche, non con l'approccio di Sirena, ma più ampio ed evoluto, senza precedenti in Italia, che prevede strumenti giuridici e finanziari e metterà in circolo l'economia. Ci farebbe piacere ricevere risorse dalla Regione che tra l'altro dovrebbe darle, ma il tema della sicurezza non può attendere i tempi della Regione" ha dichiarato il sindaco.