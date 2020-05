Come visionare appartamenti e immobili senza rischi di contagio: l'iniziativa di un pool di giovani imprenditori di Afragola

Vincenzo Listone è il giovane titolare di Capital House, un'agenzia immobiliare ben radicata nel territorio di Afragola e dintorni, come tante altre attività rimasta bloccata dal lockdown.

Vincenzo ha capito subito che per ripartire, in questa fase delicata dell'emergenza epidemica, era necessario dare alla clientela, sia venditori che acquirenti, sicurezza: se nessuno comprerebbe mai un immobile senza aver effettuato almeno un sopralluogo per visionarne dal vivo le caratteristiche ed essersi reso conto di persona di pregi ed eventuali difetti, infatti, è anche vero che il rischio Covid scoraggia molti a recarsi in luoghi chiusi con estranei.

Con l'aiuto delle assistenti Sofia e Teresa, Vincenzo Listone ha così elaborato per la sua agenzia nuove best practices, improntate all'adozione dei DPI, sanificazione continua degli ambienti e, ovviamente, delle mani: "I nostri agenti adottano tutte le precauzioni anti-contagio - spiega Vincenzo - non solo nei nostri uffici, ma anche nel corso dei sopralluoghi agli appartamenti: ci assicuriamo che siano sanificati continuamente e, soprattutto, le visite rispettano distanze di sicurezza e numero minimo di persone nello stesso ambiente".