Comprare casa: ecco perché oggi conviene

Il mantenimento a zero del costo del denaro contribuisce a fissare ai minimi i principali indicatori finanziari che influenzano il mercato dei mutui ipotecari. Significa che le banche continuano ad applicare ai propri clienti bassi tassi di interesse.

Visti i tassi ai minimi, i prezzi degli immobili su livelli che gli operatori definiscono "convenienti" rispetto al passato più recente e l'offerta sul mercato, comprare casa a Napoli come nel resto d'Italia, per abitarla oppure come investimento, è oggi un'opportunità.