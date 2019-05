Quanto vale la tua casa: i dati dell'Osservatorio Immobiliare su Napoli

La Sezione partenopea della Fiaip, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali ha presentato il suo Osservatorio Immobiliare, con le rilevazioni delle quotazioni degli immobili quartiere per quartiere. L'Osservatorio Immobiliare Fiaip costituisce uno strumento di consultazione molto importante, non solo per gli operatori del settore, ma anche per gli utenti finali - acquirenti, venditori o affittuari - soprattutto dopo la messa in liquidazione della Borsa immobiliare di Napoli, la società che dall’ormai lontano 2006 si occupava di monitorare l’andamento del mercato immobiliare di Napoli e dell’Area Metropolitana, pubblicando il listino ufficiale semestrale dei prezzi. I prezzi di compravendita o di locazione, come ha spiegato il presidente Fiaip Napoli Claudio Matarazzo, sono stati rilevati dalle transazioni effettivamente avvenute, in modo da fornire una rappresentazione oggettiva e trasparente dei prezzi di vendita e locazione di immobili, negozi e box auto.

L'andamento dei prezzi I dati dell'Osservatorio Fiaip confermano la tendenza registrata negli ultimi dodici mesi a livello nazionale: il calo dei prezzi degli immobili, in via generale, non si è arrestato. In alcune microaree della città si rileva però una decisa inversione di tendenza, con un aumento dei prezzi dell’ 1,8% che gli esperti di Fiaip sono convinti proseguirà anche nel corso del 2019.

Immobili di lusso Gli immobili che hanno prezzi in salita sono, in particolare, quelli di lusso che da sempre costituiscono un mercato a parte: quotazioni sui 7.500 euro al metro quadratoper le case a via Caracciolo, via Calabritto, Piazza dei Martiri, via Nazario Sauro e via Partenope. Il massimo però si raggiunge a Capri con 12.500 euro al mq.

Tempi di vendita In generale, comunque, nel 2018 a Napoli si è registrata una riduzione complessiva dei tempi di vendita delle case, con un range medio tra 3 e 6 mesi per il 38% deldel campione di riferimento.

L'andamento dei quartieri Ad avere un ottimo riscontro, in città, per Fiaip, è soprattutto il Vomero, sia per l’efficienza dei collegamenti pubblici, sia per la grande varietà dell’offerta, con diverse tipologie di immobili e quindi di prezzi. In particolare, in base alle rilevazioni, è in crescita l’interesse per il Rione Alto ed è buono il riscontro della zona a ridosso dello stadio Collana e dell’Arenella, mentre si vende poco nelle zone più prestigiose di San Martino e via Luca Giordano.

Le tipologie di immobili compravenduti Nella nostra città, la maggior parte delle compravendite - ben il 70% - avviene facendo ricorso al mutuo. Le unità residenziali più compravendute sono i trilocali che rappresentano il 73% del totale. Nel 70 per cento dei casi si compravendono alloggi usati in buono stato, praticamente pronti per essere arredati, e solo nel 18 % dei casi abitazioni da ristrutturare prima del trasloco.

Immobili commerciali Marcato ovunque a Napoli il calo per negozi e uffici, che continuano a risentire della crisi economica con un’eccedenza di offerta sulla domanda che influisce negativamente sui prezzi di compravendite e locazioni.

Affitti: Per quanto riguarda gli affitti, Fiaip stima il rendimento potenziale lordo tra il 4 e il 6%, ma il prelievo fiscale resta un forte deterrente per gli investimenti in immobili da locare.

Garage: a Napoli spetta il primato di città più cara d’Italia per acquistare un garage. Seguono, nell'ordine, Bologna, Milano e Roma