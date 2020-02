Canoni di locazione: anche a Napoli prezzi in aumento

Anche a Napoli trend in aumento per i prezzi dei canoni di locazione ad uso abitativo, in linea con le maggiori città italiane che stanno registrando un rincaro generalizzato dei fitti: +2,3% per i monolocali e +1,8% per i bilocali e i trilocali.

Un recente studio di Tecnocasa, in particolare, ha esaminato l'andamento del mercato a Napoli, Milano e Roma. Tra le 3 città, è a Milano che si registra l’aumento più elevato: +6,1% i monolocali, +4,2% i bilocali e +5,3% i trilocali, segue Roma e quindi Napoli dove l'aumento è pari al + 1,2% per i monolocali e + 1,55 per i bilocali. Immodificato, invece, nella nostra città, il canone dei trilocali.

Tempi di locazione: i tempi in cui una casa si fitta son decisamente più brevi a Milano, in cui sono necessari solo 29 giorni per locare un immobile contro i 43 di Napoli e i 49 di Roma.

La tipologia più affittata: è il bilocale la tipologia di immobile più gettonata. A Milano supera il 50% mentre a Napoli è a quota 39,6% del totale

La domanda di immobili in affitto nella nostra città riguarda prevalentemente le abitazioni che rappresentano l'83% del totale. Completamente differente il quadro di Milano, in cui spiccano i lavoratori non residenti, che costituiscono il 51,4% .

A Napoli come a Milano è preferito il canone libero (rispettivamente 69,7% e 84,1% del totale dei contratti di locaizone abitativa), mentre a Roma sono in aumento i contratti di locazione a canone concordato (63,1%).