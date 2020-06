Casa vacanze: come fare per stare tranquilli

Se si hanno bambini piccoli o animali domestici ma anche se si è in comitiva di amici, per trascorrere l'estate si preferisce sempre più spesso prendere in locazione una villetta unifamiliare, magari con giardino o discesa a mare, o un appartamentino arredato in un condominio dotato di servizi come piscina o bar.

Principalmente case private, possono essere ville o casali per chi è alla ricerca di soluzioni esclusive, ma anche appartamenti all’interno di condomini, per chi ha un budget ridotto.

Come rendere appetibile una casa vacanze

Se si dispone di una casa in una località di villeggiatura o in una città d'arte e si sta pensando di darla in locazione per il periodo estivo, è necessario rispettare alcune regole per poter guadagnare bene .

Innanzitutto il mercato delle case per le vacanze è soprattutto su internet: bisogna quindi essere presenti quanto meno sui portali principali per far conoscere la propria offerta.

Le tariffe poi dovranno essere trasparenti, e diverse in base alla richiesta stagionale (bassa, media, alta).

Locare una casa per le vacanze significa offrire un servizio che dovrà soddisfare chi lo acquista: la casa dovrà quindi essere in buone condizioni, pulita, ordinata, con gli impianti e gli accessori (dal forno al frigo) perfettamente funzionante. E' bene, inoltre, sapere che bisognerà essere reperibili - almeno in alcuni orari - per eventuali chiarimenti o problemi.

Se volete locare un appartamento, meglio far trovare agli ospiti, al loro arrivo, una copia del regolamento relativo a spazi comuni, orari di silenzio, eventuali posti auto etc.

Piccoli gesti di cortesia e ospitalità come un cestino di frutta fresca o un prodotto locale, una bottiglia d'acqua in frigo, una piantina della zona con le località più belle da visitare, consentiranno una partenza alla grande e agevoleranno un feedback positivo in rete.

Come affittare la casa vacanze

Locare un immobile per l'estate, dal punto di vista legale e fiscale, significa svolgere un’attività imprenditoriale occasionale.

L'intenzione di dare l’immobile in affitto va segnalata con apposita SCIA al Comune.

In caso di affitto, va presentata idonea denuncia alla questura.

Da considerare la stipula di una polizza per eventuali danni che potrebbero essere arrecati all'immobile.

Il contratto per la casa vacanze

L'affitto della casa vacanza comporta la stipula di un contratto di locazione temporanea. Se il periodo di locazione supera i 30 giorni, il contratto dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, previo versamento dell'imposta di bollo e registro. Solo i contratti di durata inferiore ai 30 giorni non devono essere registrati.

Aspetti fiscali della locazione di una casa vacanze

Attenzione: se la locazione costituisce un fatto occasionale, è ovvio che l'attività non costituisce attività imprenditoriale. Diversamente, potrebbe essere necessario organizzarsi aprendo una partita Iva, con l'assistenza di un consulente ( commercialista, avvocato etc.), anche per poter operare scelte ponderate sulla base di valutazioni di carattere fiscale ed economico.

Tassa di soggiorno

Ormai si tratta di un prelievo diffusissimo: se è prevista dal comune in cui si trova l'immobile da locare, deve essere evidenziata nel computo dei costi di locazione/tariffe.

