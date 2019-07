Anemone: bellissimo e letale

L'anemone è una pianta molto diffusa, anche nella nostra zona. Facile da coltivare in esterno, in giardino come su balconi e terrazzi, regala splendidi fiori dai colori vivaci, particolarmente apprezzati per composizioni e bouquet dall'allure romantica e vagamente campestre.

Originario dell’Europa meridionale e dell’Asia, l'anemone appartiene alla famiglia delle Ranunculacee. Il nome deriva dal greco ‘anemos’ che significa vento, forse perché è il vento che ne trasporta i semi. Generalmente simboleggia aspettative e speranza.

Bello e colorato, l'anemone tuttavia è una pianta potenzialmente mortale, poiché contiene anemonina e ranuncolina, sostanze con proprietà sedative e antispastiche che in dosi elevate potrebbero rallentare la respirazione e/o di provocare forte dissenteria oltre a nausea, vomito, crisi convulsive e reazioni cutanee da contatto. Pianta e fiori di anemone, dunque, sono da maneggiare con cura e sistemare lontano dalla portata di bambini e animali domestici