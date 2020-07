Idrocoltura: farla a casa conviene

Riuscire ad avere un angolo verde in casa può sembrare impossibile ma tecniche di coltivazione semplici ed efficaci rendono possibili risultati eccezionali anche a chi crede di non avere il "pollice verde". Tra tutte spicca sicuramente l’idrocoltura, di origine agricola, che sta prendendo sempre più piede nelle case di città, anche a Napoli, tra chi è particolarmente attento all'ambiente e non vuole rinunciare ad avere in casa piante rigogliose e in perfetta salute.

Come funzione l’idrocoltura

La tecnica è idonea a qualsiasi tipo di pianta, anche a molte di quelle grasse (che pure, è risaputo, necessitano di poca acqua) come l'aloe. L'idrocoltura richiede vasi di vetro (o plastica) trasparente, per consentire il costante controllo del rapporto tra acqua e radici: un indicatore di livello sarà un alleato prezioso, in particolare per chi è alle prime armi.

La pianta andrà messa a dimora nel vaso pieno d'acqua con le radici ben pulite dal terreno: l’acqua corrente - mai calda, ma a temperatura ambiente - aiuterà a rimuovere i residui.

Per sostenere la pianta nel vaso serve quindi uno strato di argilla espansa, alto circa due terzi del vaso. Con all’argilla si può aggiungere concime in granuli, che serve a dare nutrimento, ed elementi puramente decorativi come sassolini colorati, pietre trasparenti o palline in gel che trattengono l’acqua, in modo da fare della pianta in idrocoltura un originale elemento d’arredo.

Attenzione: le radici devono essere libere di poter crescere in ogni direzione.

La piante adatte all’idrocoltura

L'idrocoltura è adatta a tutte le piante, ma alcunene beneficiano particolarmente: tutte quelle riproducibili per talea, che ben si adattano allo strato d’argilla, il ficus, la dracena o la pianta aromatica del rosmarino.

Ottimi i risultati anche con piante di origine tropicale come le orchidee, e con piante da fiori come ibisco, spatafillo o anturio. Tra le piante grasse non tutte accettano questo tipo di coltivazione, ma ci sono alcune che ne beneficiano come l’aloe.

Dunque non resta che riempire la casa di colori e profumi!

