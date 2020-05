Giardino, i migliori arredi per gli spazi esterni di piccole dimensioni

A Napoli, in centro città, terrazzi o giardini di casa - se presenti - hanno spesso dimensioni molto ridotte. Non per questo, però, bisogna rinunciare ad arredarli.

Con i mobili giusti e, soprattutto, di dimensioni adeguate, infatti, anche un giardinetto o un terrazzino può trasformarsi in un gradevole luogo per il relax.

Divani da esterno

Il divano è un must have per il relax, in compagnia di un buon libro o del tablet. Un due posti come un semplice pouff o una chaise longue saranno più che funzionali: l'importante è che la seduta sia comoda e avvolgente. Attenzione anche ai materiali, che devono essere specifici per esterni, in modo da assicurarne la massima durata.

Ideale il vimini, per un tocco country-chic, o il rattan sintetico, facile da pulire ed estremamente resistente.

Se amate il classico, invece, troverete irresistibile il teak, legno versatile e resistente, dalle splendide venature.

Poltrone sospese

Il dondolo, con il suo stile romantico, è un grande classico. Per non rinunciarci, anche se si ha poco spazio, le poltrone sospese sono un'alternativa ideale: raffinate nei materiali e colori, non ingombrano e consentono di pulire facilmente. Con telai in ferro, legno o materiali hi-tech, sono facili da montare e da posizionare in qualsiasi angolo.

Tavolino

Unun tavolo come punto d'appoggio per la colazione o l'aperitivo, per studiare o lavorare, all’aperto fa sempre comodo: la soluzione più pratica è un pieghevole di dimensioni contenute, da utilizzare come jolly e, in base alla necessità, aprire e chiudere. Ferro battuto, alluminio, rattan o legno, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

