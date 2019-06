Come illuminare il giardino o il terrazzo in modo originale ed economico

L'estate a Napoli è decisamente da vivere all'aperto. A maggior ragione se si ha una casa con giardino o terrazzo, meglio ancora se panoramici.

Divanetti, chaise longue, tavoli e sedie renderanno lo spazio esterno confortevole ed elegante. Per viverlo al meglio, però, non bisogna trascurare l’illuminazione: è la luce giusta, infatti, a fare la differenza, soprattutto in occasione di feste o ricevimenti. Le proposte in commercio fortunatamente sono molte. Lampade e pali di illuminazione a ricarica solare, in particolare, non solo offrono interessanti soluzioni di design ma, non necessitando di collegamenti al sistema elettrico né di costosi lavori di installazione, possono essere facilmente posizionati e anche spostati in base alle necessità.

Tradizionale o eco-firendly, una volta scelta la tipologia di alimentazione, è il momento di pensare all'effetto e alla funzione che la luce dovrà avere:

Lampade da terra In giardino o in terrazzo, la sicurezza è molto importante. Per questo non dovrebbero mai mancare lampade da terra che evidenzino gradini, muretti e piccole recinzioni, magari dotate di specifici sensori che ne garantiscono l'attivazione al passaggio e il successivo spegnimento

Pali per illuminazione Generalmente lo stelo luminoso può supportare fino a 4 Led. I più diffusi sono a ricarica solare, realizzati in moderni materiali resistenti e leggeri. Possono quindi essere installati senza alcun problema anche in terrazzo, in appositi orci o anfore o vasi.

Lampade da esterno a parete Tra le lampade a parete le più diffuse sono le applique, ma si trovano anche infinite soluzioni da incasso, con sporgenze praticamente nulle. In stile industriale, a led, vintage, sagomate,ce n'è per tutti i gusti

Riciclo creativo Lattine o grossi contenitori in vetro possono diventare originali e simpatiche lanterne. Basta inserire all'interno candele o lumini o, meglio ancora, led con fili colorati. Attenzione: se si utilizza fiamma viva, meglio posizionare queste lampade lontano da tessuti infiammabili o piante. Se invece l'illuminazione è a led, è possibile sospenderle con del semplice fil di ferro, magari rivestito di nastri di cotone o rafia, per creare un’atmosfera da sogno.

