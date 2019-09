Come preparare all'autunno balconi, terrazzi e giardini

L'arrivo delle piogge segna l'inizio della stagione autunnale vera e propria e il momento di sistemare gli spazi esterni: balconi, terrazzi e giardini vanno preparati ai lunghi mesi invernali. Ecco come:

Eliminare le foglie

Le foglie che cadono potrebbero ostruire le caditoie e creare problemi di ristagno dell'acqua. Meglio quindi provvedere alla loro rimozione e assicurarsi periodicamente che le grate siano libere. L'accumulo di foglie, inoltre, unito all'umidità della pioggia e al terreno trasportato dal vento, può formare una sorta di tappeto dove proliferano muffe, funghi e batteri che potrebbero rovinare la pavimentazione oltre che contribuire vanificare qualsiasi sforzi per mantenere casa pulita.

Per quanto riguarda le piante, le più delicate andrebbero sistemate nelle zone più riparate dagli agenti atmosferici: sul mercato sono diverse le offerte di praticissime serre - smontabili e/o componibili - che a fine inverno possono essere facilmente ripiegate e comodamente conservate

Riporre arredi e attrezzi

E' sempre opportuo non lasciare alle intemperie gli arredi: per quanto resistenti,sedie, tavoli, barbecue o divanetti e - soprattutto - ombrelloni e tende vanno messi al sicuro. Se non disponete di un apposito capanno o di un garage, potrete utilizzare le apposite coperture.

Anche cesoie, vanghe e rastrelli vanno conservati: meglio prima ripulirli con una spazzola a setole rigide e trattare le componenti di metallo con uno strato di antiruggine e quelle di legno con un olio nutriente. Ricordate quindi di eliminare la benzina residua, togliere l’olio e la candela a tosaerba e altri attrezzi a motore.

Impianto d’irrigazione

Fino alla prossima primavera l’impianto d’irrigazione non servirà più:

se è esterno, staccatene i tubi, svuotateli dell'acqua residua e fateli ben asciugare. L’irrigatore vero e proprio dovrà poi essere trattato con anticalcare, spazzolato e asciugato.

se è interrato, chiudete l’acqua e proteggete le elettrovalvole con una copertura.

Non dimenticate di scollegare le centraline, togliere la pila e ungere le guarnizioni con olio specifico.

