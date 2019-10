Fiori: belli da mangiare

I fiori in cucina sono sempre più un must: colorati, allegri, saporosi ed anche economici si trovano sempre più spesso in preparazioni gourmet.

L'uso dei fiori in cucina, comunque, non è una novità ma risale a migliaia di anni fa: lo conoscevano, infatti, gli antichi greci, i romani e prima ancora i cinesi.

A Napoli è possibile trovare fiori eduli in molti supermercati e anche nei tanti negozi bio sparsi per la città. Chi ha il pollice verde potrà invece divertirsi a coltivarli in giardino o terrazzo, o anche su finestre e balconi. Ricordate però che per essere commestibili, ovviamente, i vostri fiori devono crescere senza fitofarmaci o ingredienti chimici, potenzialmente nocivi per la salute, ed anche lontano da agenti inquinanti come i gas di scarico.

Le varietà di fiori che è possibile utilizzare in cucina sono moltissime e altrettanti gli impieghi. Ecco i più comuni: