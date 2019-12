Le idee vincenti per decorare il giardino o il terrazzo per Natale

L'usanza di "illuminare" con decorazioni luminose le festività natalizie affonda le sue radici nel III-IV secolo avanti Cristo: nel giorno del solstizio d’inverno, la notte più lunga dell’anno, infatti, i Celti distribuivano candele e fuochi intorno alle abitazioni per simboleggiare il trionfo della vita sulla morte. Per la tradizione cristiana, fu quindi un missionario inglese, Bonifacio, ad addobbare il primo albero nell’VIII secolo.

La tradizione di decorare albero, casa, giardino e balconi con catene di lampadine risale però alla fine dell' '800, e nasce come trovata pubblicitaria. Fu infatti Edward H. Johnson, collaboratore di Thomas Edison, a pensare di sistemare una catena di lampadine su un albero del suo giardino a Manhattan, nel periodo di Natale, per reclamizzare l'invenzione che Edison aveva appena brevettato: inutile dire che l'idea fu un successo. Quindi, nel 1917, dopo che una candela sistemata su un albero di Natale aveva provocato undevastante incendio a New York, il quindicenne Albert Sadacca decise di creare un'azienda di lucine natalizie.

Sistemata casa con luci, ghirlande e centrotavola, ecco alcune idee per rendere il giardino o il terrazzo davvero natalizi

Luci

Bianche, gialle o di tutti i colori, è importante acquistare quelle specifiche per essere utilizzate all'esterno. Distinguerle è semplice: devono avere il Codice IP, Marchio Internazionale Protezione, con indicato il grado di protezione al contatto con particelle solide o liquide (grandine, pioggia etc). Lo standard è IP44. Per non avere bollette eccessive, sempre meglio scegliere led a basso consumo. Le catene di luci potranno quindi essere collocate, oltre che su alberelli e cespugli, anche su corrimano, ringhiere, finestre e intorno alla porta d'ingresso.

Per chi ama il fai da te, per dare un'atmosfera natalizia meravigliosamente soft basteranno barattoli di vetro (ampi e alti, da sistemare lontano da piante o oggetti infiammabili) e candele (sceglietele di altezza inferiore ai bordi del barattolo).

I super-tecnologici potranno invece rendere il giardino spettacolare con proiettori a laser o a led, creando giochi di luci sulla facciata e le pareti della casa o anche su alberi e siepi. I proiettori non necessitano di particolari supporti e non presentano difficoltà nell'utilizzo: basta scegliere l’effetto che più piace tra stelle, fiocchi di neve, scritte etc.

La porta d’ingresso

La decorazione della porta d’ingresso, ovviamente, è fondamentale: la ghirlanda non può mancare, ma se è fatta di lucini l'effetto sarà straordinario. Non dimenticate inoltre di appendere sulla porta un rametto di vischio: è simbolo di buona fortuna e impone un bacio all'ingresso.

Piante

Le piante riempiono e decorano. In questo periodo , oltre alle classiche stelle di Natale, non possono mancare agrifoglio, edera, elleboro. Per renderle ancora più a tema, potete decorarne i vasi o i fusti con nastri e fiocchi o spruzzarne le punte con oro o argento, o fare stencil di fiocchi di neve, stelle,etc (senza esagerare, per non soffocare la pianta).

Finestre

Le finestre, come la porta d'ingresso, sono la parte della casa che all'esterno si vede di più: via libera quindi a vetrofanie, adesivi, stencil con omini e fiocchi di neve, renne e simboli del Natale.

Palline di Natale

Irrinunciabili, dentro casa come fuori, di qualsiasi colore e dimensione, non resta che sbizzarrirsi. Ovviamente, dovranno essere "compatibili" con l'utilizzo in esterno. Rigorosamente da evitare palline in stoffa, lana, carta, cartone etc.

Pupazzi di neve, Babbo Natale e renne

A Napoli, tranne alcune eccezioni davvero straordinarie, durante le festività natalizie non nevica: se non volete rinunciare al pupazzo di neve o alla slitta con tanto di renne, potete sceglierne uno gonfiabile oppure uno interamente realizzato con luci a Led. I più piccoli, invece, non potranno non amare un grande Babbo Natale luminoso.

