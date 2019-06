Cinque rimedi naturali che forse non conosci contro api, vespe e calabroni

Le api, fondamentali per il nostro ecosistema, sono sempre più a rischio a causa del crescente utilizzo di insetticidi e pesticidi, in particolare nelle grandi città come Napoli. Tenerle lontane dalla nostra casa senza danneggiare l'ambiente è una scelta responsabile ed eco-friendly. Ecco come fare:

Caffè: è uno dei rimedi più efficaci per tenere lontane api, vespe, calabroni ed anche le cimici. L'aroma del caffè, infatti, che è una delle caratteristiche della nostra città, è talmente forte e intenso da risultare insopportabile per moltissimi insetti. Per avere la massima efficacia, però, non è sufficiente preparare il caffè - magari più volte - la classica moka. La polvere di caffè macinato andrà messa invece in un piccolo contenitore ignifugo - ad esempio un posacenere di metallo resistente o un recipiente di alluminio - e bisognerà dargli fuoco per far sprigionare il fumo, particolarmente denso e odoroso, che mandera all'istante via da casa api e affini. Aglio: da spremere, per ricavarne il succo (ma bene anche quello in polvere che si trova al supermercato), che andrà aggiunto in generosa quantità a semplice acqua. Spruzzato su davanzali e soglie allontanerà api, vespe e anche le zanzare. Unico inconveniente: l'odore, particolarmente pungente, probabilmente terrà lontani da casa vostra anche familiari e amici Cetrioli: le bucce dei cetrioli posizionate intorno alle sdraio in giardino o sui davanzali costituiscono una valida barriera Piante e oli essenziali: l’essenza di alloro, l’olio di eucalipto e quello di lavanda hanno un discreto potere repellente, come anche quelli di citronella, geranio, canfora, alloro e basilico. Da aggiungere negli appositi diffusori per ambienti o, anche, qualche goccia sugli abiti, sulla pelle o sul pelo degli animali domestici. Per chi non vuole lasciare nulla di intentato, si può ottenere un buon cocktail mescolando in un diffusore spray piccole quantità di olio essenziale di citronella, lavanda, menta, tea tree e jojoba, da spruzzare poi sulle parti esposte del corpo. Pastiglie di canfora o di naftalina: in sacchetti posizionati in punti strategici, come in prossimità di porte o finestre, sono un valido repellente, ma l'odore è anche più forte di quello dell'aglio

I consigli in più

La prevenzione resta in ogni caso l’arma più efficace per evitare l'ingresso a qualsiasi insetto volante o, peggio, la costruzione di un alveare, quindi