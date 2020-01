Nuovi alberi a San Giovanni a Carbonara: è polemica

In Commissione ambiente del Comune di Napoli sono state sollevate non poche perplessità sulle scelte per il verde pubblico adottate nell’ambito del lotto 2 del Grande Progetto Unesco per via San Giovanni a Carbonara.

In particolare il presidente della Commissione Marco Gaudini e i consiglieri Stefano Buono (Verdi-Sfasteriati) e Sergio Colella (DemA), hanno sollevato critiche in ordine all'adeguatezza delle specie arboree piantate - prunus e acero - rispetto alle caratteristiche della strada, alle difficoltà di manutenzione degli arbusti e all’elevato livello di inquinamento che avrebbe

dovuto consigliare piuttosto - spiega un comunicato - i ligustri, che garantiscono migliori livelli di ossigenazione.

Il progetto, ha spiegato Luca D’Angelo della direzione programma Unesco, che risale al 2012, ha carattere multidisciplinare ed è il risultato di tavoli di confronto con la partecipazione, tra gli altri, della Soprintendenza. Solo a Porta Capuana è stata prevista la

piantumazione anche di esemplari di magnolie, non giudicate adatte per via San Giovanni a Carbonara, dove sono in via di

sostituzione – su richiesta dell’Amministrazione all’impresa che ha eseguito i lavori – alcuni alberi malati.

Per il presidente Gaudini e il consulente della commissione Roberto Fogliame, le scelte adottate andrebbero comunque riviste e la questione, che non riguarda soltanto Via San Giovanni a Carbonara, non può considerarsi chiusa

