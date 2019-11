Napoli focal point del Mediterraneo per l'eco-sostenibilità degli edifici pubblici

L’ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente è un consorzio indipendente e senza fini di lucro che promuove l’uso razionale dell’energia, la diffusione delle fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile e la tutela dell’ambiente.

Nata a Napoli nel 1997, grazie al know how acquisto in oltre 20 anni di attività nel campo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'uso razionale dell’energia negli edifici e negli impianti, ANEA parteciperà quale partner del Centro Mediterraneo per le Energie Rinnovabili (MEDREC) a Med-EcoSuRe, acronimo di Mediterranean University as Catalyst for Eco-Sustainable Renovation: si tratta di un importante progetto internazionale di durata triennale che coinvolge 4 paesi - Tunisia, Palestina, Italia e Spagna - e punta a realizzare soluzioni in grado di rendere più "green" ed efficiente il consumo energetico degli edifici universitari pubblici.

Il progetto sarà presentato ufficialmente il prossimo 23 novembre in Tunisia con Slim Feriani Ministro dell’Industria della Tunisia, Patrice Bergamini Ambasciatore dell’UE in Tunisia e Lorenzo Fanara Ambasciatore Italiano in Tunisia