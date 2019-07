Da oggi la spesa la fa il frigorifero: ecco come

Progettati per rendere la vita più semplice, sotto ogni aspetto, i nuovi frigoriferi proposti anche a Napoli dal mercato integrano in un unico sistema flessibile comfort, sicurezza, risparmio energetico, design ma, soprattutto, grazie alla connessione ad internet e alla possibilità di "dialogare" con qualsiasi apparecchiatura della casa, si candidano ad essere il vero "cervello" della casa con funzioni che consentono di gestire la scadenza degli alimenti, fare la lista della spesa, controllare gli altri elettrodomestici e finanche ascoltare musica. Ecco le novità più interessanti:

Gestione indipendente dei vani Nei frigoriferi combinati con il freezer, fino ad oggi, la funzione No Frost che garantisce il raffreddamento ottimale - senza formazione di macrocristalli di ghiaccio - e la conservazione dei cibi è sempre stata unica. I modelli di nuova generazione hanno invece due sistemi distinti - uno per il freezer e l’altro per il frigo - che migliorano la capacità di conservazione dei cibi ed evitano produzione e diffusione di cattivi odori.

Umidità L’umidità è uno degli aspetti più importanti quando si tratta di conservazione dei cibi: i nuovi modelli sono studiati per creare un’atmosfera con il 70/80% di umidità interna e ridurre al minimo gli sbalzi di temperatura.

Comparti speciali Ogni alimento necessita di condizioni particolari per conservarsi al meglio: ad esempio frutta e verdura temono l'umidità, mentre carne e pesce richiedono basse temperature. I nuovi frigoriferi hanno cassetti e zone progettate proprio per queste esigenze.

Congelamento e raffreddamento rapido La funzione di raffreddamento/congelamento rapido si attiva per abbassare la temperatura interna quando si introducono nuove e consistenti quantità di cibo, in modo da impedire sbalzi termici che potrebbero alterare gli alimenti più facilmente deperibili.

Temperatura costante e trattamento antibatterico Come abbiamo detto, la temperatura costante all’interno del frigorifero è un fattore fondamentale per la buona conservazione degli alimenti. Nei nuovi modelli appositi sensori monitorano costantemente la temperatura, consentendo il mantenimento di condizioni ottimali. Molti apparecchi di nuova generazione sono inoltre dotati di filtri per eliminare i microorganismi responsabili dei cattivi odori.

Gestire la scadenza degli alimenti Tra le grandi rivoluzioni dei frigoriferi smart c’è la connessione ad internet che consente di gestire le funzioni da remoto, via app. Apposite telecamere interne, collegate a schermo esterno o smartphone, consentono in particolare di controllare cosa c'è nel frigo o nel freezer anche a chilometri di distanza o mentre si è al supermercato.

Le scadenze dei diversi cibi possono essere poi registrate in memoria e, quando sono prossime, il frigo provvederà a segnalarlo.

Ordinare la spesa Tra le nuove funzioni c’è la possibilità di connettere la app dedicata a servizi partner, come i supermercati o i siti di shopping online, in modo da ordinare la spesa on line.

Il frigo oggi, infine, è anche un efficiente e funzionale segretario personale: ricorda infatti appuntamenti, impegni e date

Intrattenimento dalla connessione ai social alla possibilità di ascoltare musica, guardare video o consultare internet alla scoperta di nuove ricette: oggi niente è impossibile per i frigoriferi smart

