Pannelli fotovoltaici: cosa sono e perché convengono

A Napoli, il Paese del Sole, l'installazione di pannelli fotovoltaici si presenta decisamente come una soluzione conveniente e green per limitare gli sprechi energetici.

Cosa sono i pannelli fotovoltaici

Il pannello fotovoltaico sfrutta l'energia del sole per produrre corrente elettrica. E' dunque diverso dal più comune pannello solare o termico che sfrutta la radiazione solare per la produzione di acqua calda.

In sostanza il pannello fotovoltaico è un generatore di corrente alimentato dal sole. È composto da moduli, a loro volta costituiti da celle - in numero variabile - realizzate per lo più in silicio, mono o policristallino:

pannelli fotovoltaici cristallini: hanno una base di silicio monocristallino e un’efficienza del 15-20%;

pannelli fotovoltaici policristallini: hanno un’efficienza del 13%;

pannelli fotovoltaici a film sottili: in silicio amorfo, hanno una resa del 6% ma offrono le migliori prestazioni quando le temperature sono elevate o la luce non è molto diffusa;

pannelli fotovoltaici a concentrazione: orientabili, hanno una resa che può superare il 30%.

La tipologia e le dimensioni dipendono ovviamente dalla quantità di energia che si vuole produrre.

L'energia fornita dai pannelli

I pannelli creano energia elettrica a corrente continua e a bassa tensione che viene convertita in corrente alternata a 220 volt da inverter CC/CA.

Resa energetica

La resa dei doversi tipi di pannelli è misurata in condizioni standard ma, ovviamente, come è facile intuire, dipende molto dall'ambiente in cui vengono installati e, quindi, dalla latitudine, esposizione, inclinazione e orientamento, temperatura e anche pulizia dell’impianto.

Il punto migliore in cui installare i pannelli è sempre il tetto degli edifici, perchè più direttamente esposto al sole. In alternativa possono essere montati anche sulla facciata dei palazzi, a patto di non intaccare il decoro urbano e dell'edificio.

Prezzi e durata

Il costo di un pannello dipende dal tipo di impianto e dalla grandezza. Trattandosi di un sistema modulare, il costo della sostituzione o della manutenzione non ha prezzi eccessivi.

La durata di un impianto fotovoltaico è di circa 22 anni, con un tasso di degradazione pari allo 0,4% annuo.

Incentivi per installare i pannelli fotovoltaici

Fino al 31 dicembre 2019 è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali (in 10 quote annuali di pari importo) nella misura del 50% di una spesa massima di 96.000 euro, perchè l’impianto fotovoltaico rientra nelle ristrutturazioni edilizie e non nel risparmio energetico. Si potrà inoltre fruire dell’Iva al 10% (o del 4% se si tratta di prima casa, ma questo beneficio non è cumulabile con la detrazione fiscale).

Prodotti online per impianti fotovoltaici

Pannelli solari da 100 Watt

Pannelli solari fotovoltaici con celle in silicio

Pannello solare regolatore della carica

Pannello solare monocristallino