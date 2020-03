Casa: come superare le barriere con la domotica

Grazie alla sempre maggiore diffusione della domotica, la casa è sempre più un ambiente smart, in cui tutto è a portata di mano con un semplice click. In modo particolare, i sistemi intelligenti costituiscono un valido aiuto a risolbere, a diversi livelli, i problemi di accessibilità.

Prima di installare impianti domotici, ovviamente, gli spazi vanno progettati in base alle esigenze della persona, in modo che i sistemi possano validamente garantire lo svolgimento delle funzioni necessarie in totale autonomia e sicurezza.

Le strutture domotiche

Le strutture domotiche già disponibili sono molte, ed in grado di rispondere a svariate necessità:

Piattaforma elevatrice:

la piattaforma elevatrice è indispensabile per chi non è in grado di muoversi in completa autonomia e in casa sono presenti scale. Diversi i modelli sul mercato, pensati appositamente per scale dritte o curve come per interni e/o esterni.

Impianti

Per chi non è autosufficiente anche azionare l'illuminazione o il riscaldamento potrebbe costituire un problema. Appositi sistemi a sensori oppure azionabili con telecomando o semplicemente a comando vocale, consentono di accendere o spegnere le luci come alzare o abbassare le tapparelle elettriche oppure di accendere l’impianto stereo o video.

Bonus

L'importanza della domotica per superare le barriere domestiche è stata riconosciuta dal legislatore,attraverso la possibilità di fruire di apposite agevolazioni. Sulla base di apposito certificato che attesti la tipologia di invalidità ai fini della coerenza dell'acquisto, tra i sistemi il cui acquisto è compreso nelle agevolazioni ci sono:

i dispositivi per il controllo ambientale;

le piattaforme;

i dispositivi elettronici per l’orientamento;

pc fissi o laptop;

i dispostivi touch screen.

