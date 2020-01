Come realizzare un fantastico impianto audio per ascoltare musica in qualsiasi stanza senza svenarsi

Dopo una giornata dura e stressante, è decisamente piacevole rientrare a casa e accendere l’impianto stereo. Soprattutto perché adesso, finalmente,per portare la musica in tutta la casa non è più necessario alzare il volume al massimo, scatenando le ire dei vicini, o spendere una cifra tra lavori di muratura ed elettricista. Chi non ama stare fermo nella stanza in cui è sistemato lo stereo, anche se magari sdraiato sul divano, ma invece preferisce fare un bel bagno rilassante o mettersi ai fornelli, ha infatti a portata di mano e, soprattutto, di tasca, una soluzione molto pratica ed economica, perfetta anche in ufficio. Ecco di cosa si tratta

Il sistema multiroom

La tecnologia rende semplicissimo avere una casa domotica, dalle finestre alle tapparelle elettriche fino alla musica che, grazie al sistema wireless, può essere diffusa in qualsiasi ambiente di casa attraverso una o più casse senza fili posizionate dove più piace.

Gli speakers, infatti, non hanno più bisogno di essere collegati ai dispositivi e per gestirli basta una sorgente - come l'impianto hi-fi o, anche, il televisore, il pc o lo smartphone - e una app, fornita gratuitamente dai produttori delle casse. Dalla rete LAN domestica o da internet si sceglie quindi la musica desiderata che viene diffusa dove più ci piace attraverso gli speakers.

Le casse per diffondere la musica

Per avere una qualità del suono ottimale, ovviamente, è fondamentale scegliere lo speaker giusto.

Uno speaker unico è perfetto per la musica di sottofondo. Per un pieno effetto stereo o, anche, in ambienti di grandi dimensioni sono preferibili sppeakers a coppia.

Per una casa smart dal punto di vista acustico, è fondamentale poi che gli speakers siano della stessa marca: in questo modo sarà possibile utilizzare una sola app per controllare tutto.

Se i box LAN appartengono a produttori diversi, infatti, per gestirli sarà necessario ricorrere a più applicazioni, rendendone la gestione più complicata.

Da ricordare: le casse multiroom permettono di diffondere musica in casa con contenuti indipendenti in ciascuna stanza: se non abitate da soli, significa che eventuali conquilini o familiari potranno ascoltare la musica che preferiscono nelle camere in cui si trovano e/o impostare in totale autonomia il livello del volume senza imporre le proprie scelte agli altri.

I prodotti online per la diffusione del sistema multiroom

