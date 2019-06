Tre pratici sistemi per pulire il microonde che forse non conosci

Una corretta pulizia è necessaria per mantenere in efficienza il forno a microonde, ormai anche a Napoli irrinunciabile in quasi tutte le case, dei single come delle famiglie. Ecco dunque tre pratici sistemi completamente naturali e molto efficaci che forse non conosci:

Acqua e limone Spesso sulle pareti e sul vassoio possono cadere residui di cibo che con i successivi utilizzi rilasciano fumo e odori a dir poco sgradevoli in tutta la casa. Per evitarlo è sufficiente il succo di mezzo limone:diluito in 100 ml di acqua tiepida, va passato direttamente sulle superfici con una spugna non abrasiva o anche solo un tovagliolo di carta. Il piatto di cottura risulterà più brillante e le pareti torneranno come nuove. Aceto di vino 100 ml di aceto in 200 ml di acqua calda igienizzano le superfici. In caso di sporco particolarmente ostinato è sufficiente bagnare ripetutamente, magari lasciando la spugna imbevuta direttamente sulla macchia o l'incrostazione. In alternativa si può mettere nel forno un contenitore (ovviamente per microonde) con la soluzione di acqua e aceto da scaldare alla massima temperatura fino a quando il liquido non inizia a evaporare. Lasciare quindi raffreddare il tutto e pulire con un panno umido. Bicarbonato di sodio Il bicarbonato di sodio ha una fortissima capacità sgrassante e igienizzante. Le griglie e i ripiani torneranno splendenti dopo un ammollo di circa mezz'ora in acqua calda e bicarbonato con poche gocce di tea tree oil (sciacquare prima di riposizionare). Per le parti interne, invece, prepara una miscela con 50 ml di acqua, due cucchiai di bicarbonato e 10 gocce di tea tree oil. Mescola bene e strofina il preparato dove necessario. Ripulire con un panno umido non abrasivo