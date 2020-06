Napoli: il quadrato semiotico dei quartieri per sapere dove abiti e prevedere l'andamento del mercato immobiliare

Il termine semiotico viene dal greco σημειωτική e significa «studio dei segni». In economia indica l'applicazione sistematica di dati statistici per la previsione economica o l'elaborazione di «termometri», per delineare scenari o individuare tendenze. Ed è appunto quello che fa il team di Squadrati, specializzato in ricerche di mercato comunicate in maniera "pop".

Dopo Milano, l'attenzione del team si è concentrata sulla nostra città, per capire i possibili andamenti del mercato immobiliare.

Il "quadrato semiotico" elaborato è decisamente facile da capire:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

attrattivo vs. non attrattivo: suddivide le zone in base a quanto risultano frequentate da chi non ci vive;

inclusivo vs. non inclusivo: valuta quanto le comunità di quartiere sono aperte e inclusive.

4 i tipi di quartiere individuati dalla ricerca: