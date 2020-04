Quanto sono adatte al lockdown le case in Campania: lo studio

L’emergenza sanitaria determinata dall'epidemia di Coronavirus ha modificato radicalmente le nostre abitudini e il modo di vivere, costringendoci a restare in casa ormai da quasi due mesi. Ma le abitazioni in Campania sono adeguate alla nuova situazione? Hanno cercato di stabilirlo gli esperti di Abitare co., società di intermediazione immobiliare, con un apposito studio.

I dati

Le famiglie in Campania hanno a disposizione una superficie abitativa media di 120,3 mq contro la media nazionale di 117 mq.

Tra le 12 grandi città italiane, poi, le famiglie napoletane possono contare su una superficie media di 102 mq contro gli 88 mq dei milanesi, i 91 mq dei torinesi, i 96 mq dei bolognesi e i 99 mq dei genovesi. Il 14,2% delle famiglie della Campania però non ha balconi, terrazzi e giardini.

Tutto bene, quindi? Secondo lo studio di Abitare non è esattamente così. Lo studio si rifà innanzitutto all’ultimo censimento Istat, quello del 2011, per evidenziare che nella nostra regione ben il 34,2% delle case è al di sotto degli 80 mq e il 13,9% non raggiunge i 60 mq. . E' nelle case di dimensioni più ridotte, inoltre, sottolineano gli analisti, che vive oltre un quarto dei nuclei più numerosi, con un disagio più marcato a Napoli. Nella nostra città, infatti, si trova il 41% delle case inferiori a 80 mq. e il 34% delle abitazioni occupate da più di 4 persone è inferiore agli 80 mq.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo studio indica che in Campania sono ben 1.952.000 le persone che vivono in una condizione di sovraffollamento abitativo, 856.500 quelle che abitano in una casa con problemi strutturali o problemi di umidità e che sono ancora tante le case senza i servizi essenziali come acqua potabile e acqua calda. Abitare co. rileva in particolare che l'Istat in Campania nel 2011 censiva oltre 46.200 case abitate da residenti prive di acqua potabile e oltre 29.200 senza acqua calda, più di 460.000 quelle senza impianto di riscaldamento, oltre 3.800 quelle senza gabinetto e quasi 18.600 quelle senza impianto doccia e/o vasche da bagno.

Gallery