Il potere della cromaticità, ovvero come stare bene dentro casa

Se gli spazi in cui viviamo sono ben organizzati e armoniosi nella disposizione di mobili e suppellettili, il nostro organismo prova un'immediata sensazione di benessere: è scientificamente provato. In verità l'idea che l' “ordine esteriore corrisponda al benessere interiore” non è nuova, recentemente però sono state elaborate nuove filosofie dell’interior design che, strizzando l’occhio alla relazione fra psicologia e spazio esterno, si basano su una concezione funzionale della casa. .

La cura del bello: Instagram e architettura

Sicuramente vi sarà capitato scorrendo il vostro feed di Instagram di restare colpiti dalle foto di ambienti domestici luminosi, esaltati da toni pastello e punteggiati di meravigliose piante da interni, arricchiti da elementi d'arredo romantici o vintage: disposizione dei mobili e soprattutto scelta di colori e abbinamenti hanno un enorme potere "seduttivo". A insegnare come fare le scelte giuste sono diversi metodi

Il metodo KonMari

Il metodo KonMari sta spopolando sul web, e sembra proprio che i suoi effetti positivi siano assicurati. A idearlo è stata Marie Kondo, scrittrice giapponese autrice del best-seller “Il magico potere del riordino” che in pochi semplici passi aiuta non solo a migliorare lo spazio in cui si vive, ma anche a trarre il massimo benessere da un’organizzazione consapevole e infallibile.

Eliminare il superfluo: decluttering

Sistemare ogni stanza della casa rende più produttivi e felici. Quando però gli oggetti si accumulano e iniziano ad occupare tutte le superfici, “mettere in ordine” potrebbe non essere sufficiente. E' necessario invece applicare il decluttering, ovvero liberarsi dal superfluo adottando uno stile più semplice e pulito: la scienza ha dimostrato che meno oggetti si hanno più aumenta il respiro, sia in termini di spazio che a livello psicologico. Quindi per avere subito una sensazione di massimo benessere entrando in una stanza è necessario innanzitutto liberarsi di tutto ciò che è "inutile", non necessario: soprammobili, bomboniere, stoviglie, pentole e tutto ciò che non solo non si utilizza da tempo, ma che crea confusione e disordine.

Il potere della cromaticità

Una ricerca dell’Università del Texa ha dimostrato che per stare in armonia con la propria casa non va sottovalutato il potere cromatico degli spazi: una semplice stanza bianca non è sufficiente per ottenere un senso di tranquillità e per il buonumore è fondamentale giocare con i colori. Via libera quindi a toni pastello, calmanti e rigeneranti, come il rosa antico o il turchese. Di grande tendenza in particolare il verde, acqua e menta, per soggiorni e cucine, e le varie nuances dell'avorio come il beige e il color panna per le camere da letto .