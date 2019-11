Albero di Natale: è meglio vero o finto?

Natale ormai è alle porte ed è arrivato il momento di pensare alle decorazioni per la casa: con candele, luci, ghirlande e presepio ovviamente non può mancare l' albero. Ma quale acquistare tra artificiale e vero? Per scegliere è bene conoscere di entrambi pregi e difetti:

Albero di Natale artificiale

Ormai è facile trovarlo un po' in tutti i negozi di accessori per la casa, a costi che variano molto in base ad altezza, accessori (come ad esempio l'uilluminazione integrata o la neve artificiale già applicata) e materiali.

Vantaggi

Durata

La durata è uno dei vantaggi principali dell'albero artificiale. Se conservato con cura può essere usato per diversi anni - anche più di 10/15 - di seguito, a differenza di quello vero che facilmente appassisce e muore se non viene messo a dimora nel terreno con la giusta esposizione.

Tipologia

Gli alberi artificiali sono disponibili in varie misure: è quindi facilissimo trovare il modello perfetto per lo spazio che abbiamo a disposizione: slim se la camera si sviluppa in altezza, piccolo per ambienti non molto grandi, extralarge per chi ha un salone spazioso. E poi possibile anche scegliere il colore, dal più classico dei verdi al bianco , dal blu al rosso. Non mancano poi modelli con i rami innevati oppure con luce integrata.

Qualità e praticità

Gli alberi più nuovi sono realizzati con materiali innovativi, ignifughi e atossici, che creano un'illusione perfetta. Rispetto a quelli veri, inoltre, non richiedono annaffiature e non soffrono se in casa si accendono i riscaldamenti. Sono poi estremamente leggeri da trasportare e facili da smontare e rimontare

Costo

Per quanto riguarda i costi, la differenza tra albero artificiale e naturale non è molta.

Manutenzione e sicurezza

L'albero artificiale non richiede alcuna mautenzione particolare. In compenso non perde aghi che finiscono ovunque

Svantaggi

Atmosfera natalizia

Se per i "puristi" del Natale, in casa deve esserci aroma di resina, muschio e pino, la questione "odore" è facilmente risolvibile con diffusori d'oli alla fragranza di pino.

La plastica non è biodegradabile quindi deve essere smaltita nel modo corretto per evitare conseguenze sull'ambiente: l'albero dovrà quindi essere consegnato all'isola ecologica o bisognerà contattare il servizio Asia per il ritiro.

Albero di Natale vero

Agli inizi del secolo scorso l'albero si sceglieva in alta montagna, tagliava alla base e portava a casa per poi essere utilizzato come combustibile per stufe, camini e fornelli. Inutile dire che tutto è cambiato e le foreste di pini ed abeti, come tutto l'ambiente che ci circonda, è a rischio. L'albero vero dovrà quindi essere acquistato presso un vivaio, sia con le radici - che gli danno una chance di sopravvivenza se curato con attenzione scrupolosa - che senza, ma comunque piantato nel terreno per tenerlo in vita il più a lungo possibile.

Vantaggi

Profumo

Indiscutibile: l'odore che promana da un albero vero è unico e basta da solo a creare l'atmosfera di Natale. L'odore di bosco ha poi un effetto rilassante sul sistema nervoso e riduce lo stress

Rispettoso dell'ambiente e della salute

L'albero vero, se riesce a resistere agli sbalzi di temperatura e ai termosifoni può essere ripiantato. Se invece non riesce a sopravvivere alle feste, è completamente biodegradabile e quindi non inquinerà l'ambiente ma,comunque, andrà conferito all'Asia.

Svantaggi

L'albero si trova in natura in contesti molto freddi, quando entra in casa - dove normalmente ci sono temperature da comfort intorno ai 20 gradi - subisce uno shock. Per aiutarlo ad acclimatarsi andrebbe collocato in una zona fresca, riparata da correnti d'aria ma lontano da fonti di calore e vicino a una fonte di luce solare.

Le decorazioni non devono essere troppe e neanche troppo pesanti perchè i rami potrebbero spezzarsi. Sarebbe inoltre meglio non riempirlo di luci che ne aumentano la sofferenza a causa del calore che emanano.

Se avete poco tempo da dedicare alle pulizie di casa, c'è da considerare che l'albero naturale tende a perdere gli aghi e quindi sarete costretti a passare le vostre feste con l'aspirapolvere in mano.

Anche se bello e perfetto per creare la giusta atmosfera natalizia, l'albero vero non ha una vita lunga, con inevitabile conseguenze sul portafogli oltre che sull'ambiente.

