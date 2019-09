Casa: come rinnovarla senza svenarsi

Rifare il look alla tua casa senza spendere una fortuna tra materiali e lavori di ristrutturazione o nuovi arredi è possibile. Ecco come:

1) Le pareti

Le pareti di casa sono tra gli elementi più importanti per (ri)dare carattere o conferire un nuovo aspetto all'abitazione. Rullo, pennelli, colori e fantasia consentiranno di rinnovare rapidamente qualsiasi ambiente, dalla cucina al bagno. Si può iniziare dipingendo una sola parete a contrasto oppure cambiare completamente nuance oppure procedere con stencil o adesivi per realizzare decori che rispecchino il vostro stile e la vostra personalità. Se invece amate le fotografia o semplicemente le cornici - colorate, vintage o classiche - usatele per creare composizioni cromatiche o geometriche.

2) I tessuti

L'effetto novità è garantito cambiando le tende che, inoltre, in base al tessuto e al colore, contribuiranno a modulare la presenza della luce nella stanza conferiendo ogni volta un aspetto del tutto nuovo all’ambiente.

Il salotto è tra le stanze più utilizzate ed anche quella che "invecchia" più rapidamente. Per rinnovarla non è necessario acquistare nuovi divani o cambiare i mobili ma è sufficiente concentrarsi sui dettagli, ad esempio i cuscini : basterà cambiare le fodere, scegliendo nuovi colori in coordinato o in contrasto con l’ambiente. Una diversa disposizione degli arredi - divano, televisione o tavolo farà il resto.

3) Il riciclo creativo

Se amate il bricolage, con pistola a caldo, stoffe, ritagli di parato e adesivi si può dare nuova vita a qualsiasi arredo, anche il più vecchio e malridotto: armadi, librerie, cassettiere e lampade in poco tempo assumeranno nuovo appeal e carattere. Se pen sate di non avere la giusta ispirazione o non siete degli esperti, in rete i tutorial e le proposte sono praticamente infiniti.

4) L'illuminazione

L'illuminazione è un elemento fondamentale per la casa. Per creare atmosfere sempre nuove e diverse sarà sufficiente passare da lampade a luce calda a quelle a luce fredda e viceversa, oppure modificare l’intensità delle lampadine o cambiare la posizione dei punti luce, meglio ancora se si tratta di piantane collegate con prese a muro.

I moderni led cosentono poi di utilizzare la luce anche come decoro, magari per esaltare complementi d'arredo come un vaso da fiori. Via libera invece alle candele per chi ama le atmosfere romantiche.

