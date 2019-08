Moda casa: il ritorno dei mitici anni '80

A livello planetario è decisamente boom per l'arredamento in stile anni '80 grazie alla seguitissima serie fantasy statunitense Stranger Things, ambientata proprio in quegli anni.

Per chi vuole essere sempre al passo con le ultime tendenze, ecco dunque come realizzare una perfetta casa in stile Eighties in poche, semplici mosse

Mixare i materiali

Gli Eighties si sono contraddistinti per l'accostamento di materiali opachi, come il parquet, a quelli lucidi come metallo, vetro e plastica. Via libera dunque a pelle per divani - preferibilmente letto - e sedie, legno per arredi e complementi, vetro o - meglio ancora - plexiglas per la realizzazione di paraventi semitrasparenti o pareti divisorie.

Accessori di carattere

Gli anni ’80 sono stati il decennio dell'edonismo sfrenato e degli eccessi. Indispensabili quindi complementi d'arredo come vasi rigorosamente extra large, cornici coloratissime e console in plastica, al pari di tavolini bassi, tappeti animalier e copri-divani zebrati. Tinte top il rosso, il blu e il giallo.

Via libera al colore

Colori e fantasie sono stati i protagonisti di questo decennio. Per le pareti, quindi, essenziale il color block da realizzare accostando ai colori primari tinte accese, come il celeste, sottolineate da cornici a contrasto.

Forme geometriche

Must have per un perfetto stile anni ’80 le forme geometriche: quadrati, rettangoli e linee rette per le finiture delle pareti e dei pavimenti; curve, ovali e tondi declinati in linee sinuose per gli arredi. Immancabili gli specchi ondulati dal taglio futuristico e le cassettiere dai bordi curvilinei.

L’importanza della luce

Per ricreare un perfetto stile anni ’80 l’illuminazione dovrà essere calda e soffusa, nelle diverse sfumature del rosa e dell'arancio. Irrinunciabile il neon per scritte romantiche o ironiche, da inserire in ogni stanza.

La nascita dell’open space

L’open space, che consente di realizzare uno spazio ampio e funzionale, a Napoli presente ormai in tantissime case, è nato negli anni '80. Punto focale il divano, che deve essere grande e spazioso per accogliere tutta la famiglia o gli amici e consentire sempre e comunque comfort e relax.

Gli armadi quattro stagioni

In una casa in perfetto stile anni ’80 non può mancare l’armadio quattro stagioni: grande e capiente, consenet di avere tutti i vestiti sempre a portata di mano senza essere costretti a ripetuti spostamenti in base alle diverse stagioni.La parola d’ordine degli eccentrici Eighties, infatti, è praticità!.

I prodotti online per una casa Eighties

Lampada neon

Sedie in plexiglas

Divano in pelle

Tavolini bassi