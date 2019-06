Carta da parati: come utilizzarla fino all'ultimo centimetro

Il wallcovering a Napoli piace davvero a tutti: la carta da parati infatti è pratica, lavabile e, soprattutto, capace di conferire stile e carattere a qualsiasi ambiente. Per questo si trova sempre più spesso nelle abitazioni, dal Vomero a Posillipo.

Se hai appena applicato i parati e ami il riciclo creativo ecco come utilizzare i ritagli rimasti:

Cassetti: rivestirti di carta da parati potranno essere puliti più facilmente e acquisteranno colore, in modo che sarà un piacere apririle per cercare t-shirt, camicie o calze e biancheria.

Mobili: interamente ricoperti o anche solo con alcuni inserti, armadi, cassettiere, comò, letti - anche i più vintage - o porte avranno un aspetto inedito. Un'idea per chi vuole cambiare i mobili ma, per un motivo o l'altro, deve rimandare

Cameretta: Decisamente allegri, i patchwork sono indicati in particolare per le camerette. Come le sagome colorate. Le soluzioni sono infinite, meglio se realizzate insieme ai tuoi bambini: sarà un modo divertente per trascorrere il tempo assieme

Scale: La carta da parati sulle alzate trasformerà subito qualsiasi scala in un elemento d'arredo

Opere d'arte: L'artista che è in tutti noi non vede l'ora di potersi esprimere: la fantasia consentirà di realizzare quadri unici per abbellire qualsiasi ambiente della casa.

Oggettistica: I ritagli di carta da parati consentono di realizzare straordinari complementi d'arredo, per dare alla vostra casa un tocco chic: lampade, contenitori, scatole comprese quelle delle scarpe

